All’Officina dell’Arte la mostra Shadows Between Buildings

All’Officina dell’Arte si inaugura la mostra “Shadows Between Buildings”, un’esposizione che mette in luce le figure e le atmosfere dei quartieri urbani attraverso fotografie e installazioni. L’esposizione presenta opere di diversi artisti che esplorano i limiti tra spazio pubblico e privato, concentrandosi sugli angoli e i dettagli meno visibili della città moderna. La mostra sarà aperta al pubblico fino alla fine del mese.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend “Shadows Between Buildings” si configura come un’indagine sulla città contemporanea, osservata da un’angolazione che privilegia gli spazi di confine. Pezzini sembra interessato a ciò che accade fra un edificio e l’altro, fra terra e cielo, fra luce e oscurità. Gli aerei che sorvolano la scena funzionano come segni di connessione, tracce di un mondo in costante movimento sopra una metropoli che appare immobile e silenziosa. "Europa e America. I due volti della crisi occidentale", torna il Festival della cultura della libertà 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Articoli correlati

La grande pittura cesenate in mostra all'Officina dell'Arte con le opere della collezione PiccardiAll'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi, a Case Frini, torna in scena il collezionismo privato.

All’Officina dell’arte la mostra "Lapsus": la natura morta riletta nel presenteSabato 7 febbraio alle ore 17,30 all’Officina dell’arte si terrà l’inaugurazione della mostra "Lapsus" di Elia Bonetti.

Is Panama The Most Underrated Overlanding Destination

Una raccolta di contenuti su All'Officina dell'Arte la mostra...

Temi più discussi: Progetto Quarta Parete, L'Officina della Luce entra nel vivo; Arte, moto e chiavi inglesi: il progetto Meccaniche all’officina Cafe Twin; A Roma un’officina di moto si trasforma in spazio espositivo. Le foto; Plauso della Città per i 50 anni dell’officina Girometti e De Angeli. Biancani: Una storia imprenditoriale e di famiglia, che rappresenta un esempio di passione, sacrificio e straordinaria dedizione al lavoro.

’Filastrocche volanti’ all’Officina dell’ArteAppuntamento oggi alle 17 con Gabriele Papi e i suoi componimenti illustrati dai disegni di Vittorio Belli. È dedicato all’arte della parola e al giocoso divertissement della filastrocca l’incontro ... ilrestodelcarlino.it

Donne ’vendicatrici’ all’Officina dell’arteDonne Vendicatrici sono le protagoniste dell’incontro promosso per domani, alle 10.30, all’Officina dell’Arte di Angelo Fusconi in via Madonnina. Si tratta di un doppio evento che unisce letteratura ... ilrestodelcarlino.it

All'Officina della Scrittura, la mostra "Scripta Manent" curata da Ermanno Tedeschi x.com

Attività per famiglie / DALL’OFFICINA ALL’ATELIER – SPECIALE FESTA DEL PAPÀ - facebook.com facebook