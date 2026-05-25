Nel Giardino della ricerca del Ghislieri, è stato inaugurato un spazio dedicato al fotoreporter Rocchelli. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’istituzione e membri della famiglia, che hanno ricordato il suo lavoro e il suo impegno. L’area intende onorare la memoria del giornalista e sottolineare l’importanza della verità nel giornalismo. La struttura si inserisce nell’ambito delle iniziative del Collegio Ghislieri, che promuove la ricerca e la giustizia.

La ricerca giornalistica, la ricerca di giustizia, la ricerca come vocazione intellettuale e morale che il Collegio Ghislieri promuove fin dalla fondazione. È stato dedicato alla memoria di Andy Rocchelli il Giardino della ricerca, intitolato ieri. Un giorno scelto non a caso perché proprio il 24 maggio 2014 il fotoreporter pavese veniva ucciso ad Andreyevka, in Donbass, mentre documentava le sofferenze della popolazione civile intrappolata nel conflitto tra le forze governative ucraine e i separatisti filorussi. A dodici anni di distanza la ricerca di verità e giustizia su quella morte è tuttora in corso e la morte di Andy e del giornalista russo Andrej Mironov una ferita ancora aperta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - All’insegna di verità e memoria. Il Giardino della ricerca del Ghislieri dedicato al fotoreporter Rocchelli

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