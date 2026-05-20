Pavia il Giardino della Ricerca per onorare Andy Rocchelli

A Pavia è stato inaugurato il Giardino della Ricerca dedicato a Andy Rocchelli, il fotoreporter morto nel Donbass. La sua morte è avvenuta durante un conflitto armato, e si indaga su come si sia verificato l’episodio. Sono ancora da identificare con precisione i responsabili del colpo di mortaio che ha colpito il luogo di lavoro del giornalista nella località di Andreevka. La cerimonia ha coinvolto familiari e rappresentanti delle istituzioni locali.

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