Pavia il Giardino della Ricerca per onorare Andy Rocchelli
A Pavia è stato inaugurato il Giardino della Ricerca dedicato a Andy Rocchelli, il fotoreporter morto nel Donbass. La sua morte è avvenuta durante un conflitto armato, e si indaga su come si sia verificato l’episodio. Sono ancora da identificare con precisione i responsabili del colpo di mortaio che ha colpito il luogo di lavoro del giornalista nella località di Andreevka. La cerimonia ha coinvolto familiari e rappresentanti delle istituzioni locali.
? Domande chiave Come è avvenuta la morte del fotoreporter nel Donbass?. Chi sono i responsabili del colpo di mortaio ad Andreevka?. Perché la famiglia combatte da dodici anni nei tribunali?. Cosa rivelano le nuove indagini contenute nel podcast dedicato?.? In Breve Inaugurazione il 24 maggio alle ore 10 presso il Collegio Ghisleri di Pavia.. Partecipazione di Michele Serra, Gherardo Colombo e presentazione podcast di Enrico Rotondi e Agostino Zappia.. Mille cittadini hanno firmato l'appello per sostenere la dignità del fotoreporter.. Rocchelli fondò il collettivo Cesura nel 2008 dopo gli studi a Milano.. Il 24 maggio prossimo, alle ore 10, il Collegio Ghisleri di Pavia inaugurerà il Giardino della Ricerca per onorare la memoria di Andy Rocchelli, il fotoreporter nato a Pavia nel 1983 e morto dodici anni fa in Donbass. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Pavia ricorda Andy Rocchelli: un giardino del Collegio Ghisleri dedicato al fotoreporter ucciso in Donbass
“Fate luce sul caso di Andrea Rocchelli, il fotoreporter morto in Donbas”: centinaia di firme per l’appello lanciato da PaviaPavia, 16 marzo 2026 – Fare luce sulla morte del fotoreporter Andrea Rocchelli, avvenuta Il 24 maggio 2014 nel Donbas.
Presentazione Il Giardino della Ricerca per Andrea Rocchelli 24 maggio 2026 ore 10.00 Collegio Ghislieri, Pavia Scriviamo queste righe come prova di vicinanza a una famiglia che, con dignità esemplare, chiede che le responsabilità per l’assassinio de - Facebook facebook
Il Giardino della Ricerca per Andrea Rocchelli, a 12 anni dal suo barbaro assassinio nel DonbassDomenica prossima, 24 maggio, a Pavia verrà intitolato a Andrea Rocchelli, giovane giornalista e fotoreporter barbaramente assassinato 12 anni fa in Donbass, il Giardino della Ricerca, all’interno del ... ilfoglietto.it
Il Giardino della Ricerca per Andy RocchelliScriviamo queste righe come prova di vicinanza a una famiglia che, con dignità esemplare, chiede che le responsabilità per l’assassinio del proprio figlio, Andrea Rocchelli, vengano pienamente riconos ... articolo21.org
51 milioni a #Padova per la difesa idrica, #waterfront riaperto a #Pavia; passando per Napoli, Genova, Taranto e tanti altri comuni. Scopri le ultime news di #DiacTerritori sul nostro sito! diariodiac.it/acqua-51mln-a-… x.com