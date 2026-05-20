Pavia ricorda Andy Rocchelli | un giardino del Collegio Ghisleri dedicato al fotoreporter ucciso in Donbass

A dodici anni dalla scomparsa di Andrea Andy Rocchelli, un fotoreporter ucciso in Donbass, il Collegio Ghisleri di Pavia ha deciso di dedicargli un giardino. L'inaugurazione si è svolta il 24 maggio, con la partecipazione di studenti e rappresentanti delle istituzioni. Il giardino porta il suo nome come segno di memoria e riconoscimento per il lavoro svolto e i rischi affrontati durante le sue missioni. La cerimonia è stata accompagnata da letture e testimonianze sulla sua attività professionale.

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