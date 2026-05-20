Pavia ricorda Andy Rocchelli | un giardino del Collegio Ghisleri dedicato al fotoreporter ucciso in Donbass
A dodici anni dalla scomparsa di Andrea Andy Rocchelli, un fotoreporter ucciso in Donbass, il Collegio Ghisleri di Pavia ha deciso di dedicargli un giardino. L'inaugurazione si è svolta il 24 maggio, con la partecipazione di studenti e rappresentanti delle istituzioni. Il giardino porta il suo nome come segno di memoria e riconoscimento per il lavoro svolto e i rischi affrontati durante le sue missioni. La cerimonia è stata accompagnata da letture e testimonianze sulla sua attività professionale.
Sono passati 12 anni dalla morte del fotoreporter Andrea Andy Rocchelli. Il 24 maggio, il Collegio Ghislieri di Pavia intitolerà il Giardino della Ricerca al 30enne, ucciso nel 2014 in Donbass mentre documentava le sofferenze della popolazione civile intrappolata nel conflitto tra le forze governative ucraine e i separatisti filorussi. La ricerca di verità e giustizia sulla sua morte è ancora in corso. Durante la cerimonia, che inizierà alle 10, interverranno il giornalista Michele Serra e l’ex magistrato Gherardo Colombo. Seguirà la presentazione del podcast Andy Rocchelli-Andrej Mironov, la ricerca della verità realizzato dai giornalisti Enrico Rotondi e Agostino Zappia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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