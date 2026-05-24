Ondate di calore tornano i bollini di allerta | Reggio Calabria nella lista delle città monitorate

Da lunedì 25 maggio riprendono i bollettini del ministero della Salute sulle ondate di calore. Quattro i colori assegnati alle città italiane per segnalare temperature elevate, tra cui il bollino rosso. Reggio Calabria entra nella lista delle città monitorate. Le allerte riguardano specificamente le giornate di massimo caldo e sono destinate a informare sulla possibilità di temperature elevate nelle diverse zone. La classificazione aiuta a prevedere le misure di prevenzione da adottare.

Ripartono, da lunedì 25 maggio, i bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute. Sono 4 i colori che gli italiani hanno imparato a riconoscere per informarsi se la propria città potrà raggiungere temperature elevate e quindi prendere tutti gli accorgimenti del caso: il bollino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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