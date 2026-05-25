Due allenatori sono stati esonerati questa settimana, uno di 50 anni e l’altro di 35. Entrambi avevano contratti con salari elevati, ma risultati negativi nelle ultime partite. La discussione sui metodi e le scelte tecniche si accende nel mondo del calcio, mentre i club cercano soluzioni rapide. La questione dei giovani contro vecchi continua a dividere opinioni, senza che si arrivi a una conclusione definitiva.

Super pagati ma super perdenti? La questione va gonfiandosi come succede alla pancia delle rande, e coinvolge nomi sacri del calcio. I super allenatori, quelli dal cachet più alto e con le biografie più ricche, dopo tanto amore stentano a ritrovare nel cuore dei tifosi il posto che avevano prima che questo campionato fosse concluso. Se per due di essi, Max Allegri e Luciano Spalletti, il pollice verso subisce l’effetto dell’esito finale disastroso per aver buttato per aria la partecipazione alla Champions, data quasi per fatta solo una domenica fa per il Milan ancor più che per la Juve, non si può dire la stessa cosa di Antonio Conte, che lascia il Napoli dopo aver conquistato un secondo posto e la Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Allenatori in & out. Giovani contro vecchi (quell’intramontabile refrain)

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