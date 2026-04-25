Gianluca Zambrotta ha commentato recentemente la fiducia che gli allenatori stanno dando ai giovani calciatori, citando in particolare Davide Bartesaghi, terzino. La sua dichiarazione si concentra sul ruolo degli allenatori nel favorire la crescita dei giovani e sul valore di questa scelta nel calcio attuale. La discussione si è concentrata sull'importanza di offrire spazio ai talenti emergenti nel panorama calcistico italiano.

Gianluca Zambrotta, ex calciatore del Milan che ha vestito la casacca del diavolo dal 2008 al 2012, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Dopo aver parlato, ovviamente, del big match contro la Juventus di domani sera, in programma alle ore 20:45, l'ex calciatore si è voluto spostare a parlare del lavoro svolto da Massimiliano Allegri, ma non è tutto. Spazio anche per commentare il giovane Davide Bartesaghi. Il giovane infatti, esploso sotto la gestione di Massimiliano Allegri, ha subito 'rubato' il posto da titolare a Pervis Estupinan. Durante il corso della stagione, il giovane ha giocato ben 27 partite, segnando anche due gol (doppietta contro il Sassuolo).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Zambrotta su Bartesaghi: “Finalmente gli allenatori danno fiducia ai giovani”

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