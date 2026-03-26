L'incontro tra le squadre di Arezzo e Ascoli si presenta come una sfida tra due attaccanti, Cianci e Patta, e i loro avversari D’Uffizi e Gori. La partita, che riguarda la vetta della classifica, mette di fronte le prime due squadre del campionato, facendo intuire un match decisivo per le sorti del torneo.

Una sfida tra bomber. Arezzo-Ascoli non sarà solo, per modo di dire, la sfida tra prima e seconda della classe, che vale potenzialmente un’intera stagione. Sarà anche il duello tra i due migliori attacchi del girone e dei suoi capocannonieri. Amaranto e bianconeri hanno totalizzato, infatti, 54 e 55 gol finora e condividono anche la vetta della classifica marcatori dove, a quota 12 reti, sgomitano Cianci dell’Arezzo e Gori e D’Uffizi dell’Ascoli. Senza dimenticare il dieci amaranto Pattarello, che insegue con 11 realizzazioni. Tutti, con ogni probabilità, saranno titolari lunedì sera al Comunale, mettendo così in scena un vero e proprio scontro tra goleador, con 47 gol in campo, escludendo gli altri coprotagonisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Arezzo-Ascoli si balla sulle punte. Cianci&Patta contro D’Uffizi&Gori

Articoli correlati

Leggi anche: Il mercato. Odenthal ai saluti. Si balla sulle punte

Leggi anche: Mike & Nick & Nick & Alice, la commedia action su Disney+: trailer, trama, cast e quando esce

Approfondimenti e contenuti su Arezzo Ascoli si balla sulle punte...

Temi più discussi: Arezzo-Ascoli, questa mattina scatta la caccia al biglietto: ai bianconeri assegnati 600 tagliandi; Ascoli, Curado: L’Arezzo è una squadra forte, tosta, la nostra testa e la mentalità devono essere focalizzate su questo, dobbiamo dare il massimo; Arezzo, Bucchi carica il big match: L’Ascoli? Non facciamo calcoli; Tomei: Il campionato si deciderà all’ultimo.

Arezzo-Ascoli si balla sulle punte. Cianci&Patta contro D’Uffizi&GoriUna sfida tra bomber. Arezzo-Ascoli non sarà solo, per modo di dire, la sfida tra prima e seconda della classe, che vale potenzialmente un’intera stagione. Sarà anche il duello tra i due migliori atta ... lanazione.it

Arezzo - Ascoli e il fattore B, si affrontano i bomber più forti del campionato. La super sfida degli attaccantiFattore B, ma non come categoria, bensì come bomber. A determinare il destino della sfida tra Arezzo e Ascoli, lunedì 30 marzo al Comunale, calcio d’inizio alle 20.30, saranno con ogni probabilità i g ... corrierediarezzo.it

Arezzo, Bucchi suona la carica: "Ascoli squadra costruita per puntare alla vittoria del campionato tanto quanto noi" https://tinyurl.com/2k9n5vh6 - facebook.com facebook

Il Trento la pareggia. Poker Arezzo e +5 su Ascoli. Pari a Perugia e Terni x.com