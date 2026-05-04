Le mestruazioni non sempre seguono un ritmo preciso ogni mese, e variazioni di pochi giorni sono considerate normali. La ginecologa Monica Calcagni spiega che il ciclo può cambiare per diversi motivi, senza che ciò indichi necessariamente un problema di salute. Tra le adolescenti, si diffondono spesso idee sbagliate sul ciclo ideale, alimentando falsi miti sulla regolarità. È importante conoscere le differenze tra variazioni fisiologiche e segnali di eventuali anomalie.

L e mestruazioni devono essere sempre regolari come un orologio? Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Un mito da sfatare: il ciclo “perfetto”. No, il ciclo perfettamente identico ogni mese è più un’idea teorica che una realtà biologica. Siamo abituati a immaginarlo come un orologio svizzero, preciso al giorno, ma il corpo umano non funziona così: è un sistema dinamico, intelligente, capace di adattarsi continuamente a ciò che vivi. Le piccole variazioni sono normali. Una variazione di qualche giorno è assolutamente normale. Il ciclo non è regolato solo dagli ormoni, ma da un dialogo continuo tra cervello, ovaie, metabolismo e ambiente esterno.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le mestruazioni devono essere davvero precise ogni mese? La ginecologa Monica Calcagni spiega perché piccole variazioni sono normali e quando è il caso di approfondire

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