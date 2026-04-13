Molte persone credono che sia impossibile rimanere incinta durante le mestruazioni, ma questa idea non è del tutto accurata. La ginecologa Calcagni ha spiegato che, anche se il rischio è basso, non è mai completamente escluso. Sono stati individuati alcuni fattori che possono influenzare l'ovulazione e, di conseguenza, la possibilità di concepimento in quel periodo.

È vero che non si può rimanere incinta durante le mestruazioni? È una convinzione molto diffusa, quasi rassicurante, ma purtroppo non del tutto corretta. Durante le mestruazioni, la probabilità di gravidanza è certamente più bassa, ma non è mai pari a zero. Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Il motivo è legato alla fisiologia del ciclo e alla sopravvivenza degli spermatozoi: una volta entrati nell’apparato genitale femminile, possono vivere fino a 4-5 giorni in condizioni favorevoli. Se l’ovulazione avviene precocemente – cosa non rara, soprattutto nelle donne con cicli più corti o irregolari – è possibile che questi spermatozoi siano ancora vitali e pronti a fecondare l’ovocita.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Si può davvero rimanere incinta durante le mestruazioni? La ginecologa Calcagni spiega perché il rischio, anche se basso, non è mai zero e quali fattori possono influenzare l’ovulazione

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La Ginecologa risponde. Si può usare la coppetta mestruale anche se non si ha partorito?Posso usare la coppetta mestruale anche se non ho mai partorito? Mestruazioni e falsi miti: i più comuni tra le adolescenti X Risponde la Dottoressa...