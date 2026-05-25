Allegri spiazza il Milan sul contratto dopo il disastro | Dimissioni? Siamo lucidi … Ma Cardinale …
Dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha impedito la qualificazione in Champions League, l’allenatore ha dichiarato di essere lucido e di non aver intenzione di dimettersi. Ha commentato il risultato senza parlare di cambiamenti immediati, mantenendo un tono calmo. La squadra ha perso punti cruciali nelle ultime partite, ma il tecnico ha confermato la volontà di proseguire. La società non ha annunciato modifiche alla guida tecnica.
Esonero Allegri: ore contate al Milan. Cardinale decide il futuro dopo il disastro Champions L'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan potrebbe già essere arrivata al capolinea. A meno di un anno dal suo ritorno in rossonero, avvenuto il 30 maggio 2025, il tecnico livornese è seriamente a rischio esonero. Gerry Cardinale e il fondo RedBird decideranno nelle prossime ore il destino dell'intera area tecnica e dirigenziale, dopo il clamoroso 5° posto che ha escluso il club dalla prossima Champions League. "Sono dispiaciuto e arrabbiato, non ce lo aspettavamo. Dimissioni? Dobbiamo valutare l'annata in generale e si dovrà essere lucidi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
La soddisfazione di Max Allegri dopo la vittoria del Milan contro il Cagliari | DAZN
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