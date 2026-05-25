Allegri spiazza il Milan sul contratto dopo il disastro | Dimissioni? Siamo lucidi … Ma Cardinale …

Notizia in breve

Dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha impedito la qualificazione in Champions League, l’allenatore ha dichiarato di essere lucido e di non aver intenzione di dimettersi. Ha commentato il risultato senza parlare di cambiamenti immediati, mantenendo un tono calmo. La squadra ha perso punti cruciali nelle ultime partite, ma il tecnico ha confermato la volontà di proseguire. La società non ha annunciato modifiche alla guida tecnica.