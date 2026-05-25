Un commento di un noto allenatore ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. In un'intervista, ha ringraziato la squadra per il successo, aggiungendo ironicamente che sarebbe bello tornare a essere impopolari. La frase ha attirato attenzione sui discorsi spesso critici rivolti ai vincenti nel calcio moderno, dove si tende a mettere in discussione i risultati e le strategie delle squadre vincenti.

Nella narrazione mainstream del calcio contemporaneo esiste una strana moda culturale: sospettare di chi vince. O meglio: sospettare di chi vince senza essere abbastanza seducente da raccontare. L’allenatore pragmatico è diventato improvvisamente un sospetto abituale. Se non produce calcio da convegno tattico, se non genera clip da condividere con le frecce colorate sopra, se non costruisce dal basso pure col raccattapalle, allora viene automaticamente archiviato nella categoria degli antiestetici. Quasi dei sabotatori del progresso. Nel calcio di oggi c onta più il modo in cui perdi del modo in cui vinci.. Conta più il modo in cui perdi del modo in cui vinci. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri sì, grazie. Aurelio, regalaci di nuovo il lusso dell’impopolarità

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