Giorgia Rossi ha raccontato di aver sviluppato la passione per il calcio grazie al nonno, e ha menzionato un desiderio di parlare con Aurelio riguardo a un film. La conduttrice di Dazn ha condiviso che è cresciuta in una famiglia di tifosi della Roma e da bambina tifava per i giallorossi. Ha anche espresso il sogno di partecipare al Festival di Sanremo.

Si è innamorata del calcio grazie al nonno, ma con il pallone tra i piedi non riesce a fare più di due palleggi. Giorgia Rossi, conduttrice e giornalista di Dazn, si racconta e non nasconde i suoi sogni, da quello di salire sul palco di Sanremo a quello di recitare in un film, ma il focus resta il suo lavoro attuale. Con il pallone al centro di tutto. Giorgia, come si è appassionata al calcio? "Grazie all’amore per mio nonno Mario. Avvicinarmi a questo sport è stato un modo per condividere qualcosa con lui e mio padre Roberto. Avevo otto anni e chiesi di andare allo stadio con loro. Scoccò subito la scintilla". Qual è stata la prima gara che ha visto dal vivo? "Roma-Vicenza 2-0, con esordio di Candela e doppietta di Balbo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giorgia Rossi: "Innamorata del calcio grazie a mio nonno. Un film? Aurelio, chiamami. Sogno Sanremo"

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