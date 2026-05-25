Dopo la sconfitta contro il Cagliari, la posizione di Allegri al Milan si è fatta più precaria. La squadra ha concluso il percorso in Champions League senza avanzare, e questa sconfitta interna ha accentuato le voci di un possibile allontanamento. Le discussioni sul futuro del tecnico sono aumentate, mentre si ipotizza anche un suo possibile coinvolgimento con la nazionale. La dirigenza non ha ancora comunicato ufficialmente decisioni definitive.

Dopo il clamoroso fallimento rossonero nella corsa Champions, culminato con la pesante sconfitta interna contro il Cagliari la posizione di Massimiliano Allegri appare sempre più fragile. La stagione del Milan si è chiusa tra contestazioni, delusione e grande amarezza da parte dei tifosi. I rossoneri, partiti a inizio anno con ambizioni elevate e l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League, hanno fallito il traguardo più importante della stagione. Un risultato che pesa sia sul piano sportivo che su quello economico. Dopo il ko di ieri, Allegri si è assunto pubblicamente la responsabilità del fallimento, parlando della necessità di “valutare tutta l’annata” e lasciando presagire che, nelle prossime settimane, potrebbero esserci riflessioni profonde sul proprio futuro. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Allegri sempre più lontano dal Milan: dopo il flop Champions cresce l’ipotesi Nazionale

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