Milan la festa è finita | valutazione al ribasso Leao è sempre più lontano

Dopo le recenti settimane di tensione, si fa sempre più evidente il distacco tra il calciatore e il club. Le trattative per il rinnovo sono ferme, e l’atmosfera tra le parti sembra aver subito un’involuzione negativa. La possibilità di una cessione si fa più concreta, mentre il rapporto tra il giocatore e la società appare ormai compromesso. La situazione rimane ancora da definire nei dettagli.

La sensazione è che qualcosa si sia rotto, o almeno raffreddato parecchio, tra Rafael Leao e il Milan. Non c’è una rottura ufficiale, non c’è una trattativa già impostata, non c’è nemmeno un’offerta vera sul tavolo. Però il vento è cambiato. Il portoghese non viene più raccontato come intoccabile. Il Milan, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe disposto ad ascoltare proposte attorno ai 50 milioni di euro, una cifra che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata quasi bassa per uno come lui. Leao ha un contratto con il Milan fino al 30 giugno 2028, come comunicato ufficialmente dal club al momento del rinnovo nel 2023. Guadagna circa 7 milioni l’anno, una cifra pesante dentro il bilancio rossonero, soprattutto se il rendimento resta a strappi, tra lampi da campione e partite in cui sparisce.🔗 Leggi su Sportface.it

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