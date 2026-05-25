Massimiliano Allegri potrebbe essere esonerato dal suo ruolo, con il Napoli interessato a eventuali opportunità. La decisione dipende dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. La dirigenza sta valutando le opzioni disponibili, mentre il tecnico rimane in bilico. La situazione è ancora in fase di definizione e non sono stati annunci ufficiali.

Il futuro di Massimiliano Allegri al Milan è diventato un tema centrale dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League. Il risultato ha aggravato il bilancio di una stagione distante dalle attese e ora la società è chiamata a valutare la posizione dell’allenatore. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rischio esonero sarebbe concreto. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se il club rossonero deciderà di proseguire con Allegri oppure di aprire un nuovo ciclo tecnico. La dirigenza dovrà analizzare il rendimento della squadra e programmare la prossima stagione senza il palcoscenico europeo più importante. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Allegri rischia l’esonero: Napoli alla finestra

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