Zeballos tra rinnovo e mercato | Napoli alla finestra

Il Boca Juniors sta affrontando un periodo di incertezze, con risultati altalenanti in campionato e alcune discussioni sul futuro dei giocatori. Zeballos, attaccante della squadra, è al centro delle attenzioni di diversi club europei, tra cui il Napoli. La società italiana monitora attentamente la situazione, senza ancora aver preso decisioni definitive, mentre il calciatore si trova in una fase di valutazione.

Il presente del Boca Juniors si divide tra risultati altalenanti e questioni di mercato, con uno dei nomi più caldi che resta quello di Exequiel Zeballos. L’esterno offensivo argentino, reduce da un problema muscolare, continua a essere al centro dell’attenzione sia per il rendimento mostrato nell’ultima stagione sia per la situazione contrattuale ancora in sospeso. Il classe 2002 ha chiuso il 2025 con prestazioni convincenti, attirando l’interesse di diversi club europei, tra cui anche il Napoli. Un profilo giovane, tecnico e imprevedibile che potrebbe accendere il mercato estivo. Il contratto in scadenza a fine anno obbliga il Boca a muoversi con anticipo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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