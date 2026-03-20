Flop Roma Gasperini rischia il fallimento | Esonero immediato

La Roma ha subito un'eliminazione dall'Europa League e nelle ultime cinque partite ha conquistato solo cinque punti, portando il tecnico sotto pressione. In casa giallorossa si prepara già un bilancio di metà stagione, mentre il rischio di fallimento si fa più concreto. La situazione si fa critica e si discute di un possibile esonero immediato dell’allenatore.

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