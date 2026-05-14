Vincenzo Italiano in pole per la sostituzione di Allegri le quote relative alla panchina del Milan

In vista di possibili cambiamenti tecnici, si fanno insistenti le voci su un possibile sostituto di Allegri sulla panchina del Milan. Tra i nomi più accreditati compare quello di un allenatore in carica, che ha già guidato diverse squadre di livello. Le quotazioni di questa ipotesi sono in crescita, mentre si attendono sviluppi ufficiali nei prossimi giorni.

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Vincenzo Italiano è il nome più caldo per la panchina del Milan qualora dovesse arrivare l’addio di Massimiliano Allegri al termine del campionato. Il Milan potrebbe salutare Allegri e puntare su Italiano (Ansa Foto) – calciomercato.it Il crollo in classifica da parte del Milan in questa fase finale della stagione ha portato i rossoneri ad essere raggiunti dalla Roma in classifica e rimanere in vantaggio rispetto ai giallorossi solamente per quello che riguarda il discorso relativo agli scontri diretti. Un Milan che dovrà vincere entrambe le partite contro Genoa e Cagliari per riuscire ad assicurarsi un posto nella Champions League della prossima stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Vincenzo Italiano in pole per la sostituzione di Allegri, le quote relative alla panchina del Milan ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il volo pindarico del Corsport: Allegri dal Milan alla Nazionale in un anno, Italiano in panchina e D’Amico d.s. Leggi anche: Il Corsport: Allegri dal Milan alla Nazionale, Italiano in panchina e D’Amico d.s. Temi più discussi: Milan, Allegri via a fine stagione? Da Italiano a Conte, i nomi per il futuro; Calciomercato Atalanta – Pioli in pole per la panchina: le ultimissime; Ora c’è Daniele De Rossi in pole per la panchina: addio Genoa e nuovo club in Serie A; Rivoluzione Milan: D'Amico in pole per il dopo-Tare con Italiano allenatore. Giuntoli per l'Atalanta. Vincenzo #Italiano è il nome in pole per la prossima panchina dell’ #Atalanta. Il tecnico italiano, attualmente al #Bologna piace molto alla dirigenza nerazzurra ed è considerato il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo a Bergamo ?? #Calciomercato #Ser x.com Vincenzo Italiano in pole per la sostituzione di Allegri, le quote relative alla panchina del MilanMassimiliano Allegri potrebbe salutare il Milan in vista della prossima stagione con Vincenzo Italiano in pole per sostituirlo ... calciomercato.it Nuovo Milan: Igli Tare firma, Vincenzo Italiano in pole per la panchinaNuovo Milan, lavori in corso: la società volta pagina. Dopo mesi di valutazioni in ottica ds, lo scatto su Igli Tare e l’accordo raggiunto sulla base di un contratto triennale (due anni con opzione ... ilgiorno.it