Borghi dopo la sconfitta contro il Napoli | Vi dico qual è il problema del Milan

Da pianetamilan.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la recente sconfitta contro il Napoli, Stefano Borghi ha commentato la situazione del Milan, evidenziando alcune criticità in vista delle prossime partite. Il giornalista ha analizzato i punti deboli della squadra, sottolineando alcuni aspetti che potrebbero influenzare il rendimento complessivo. Le sue osservazioni si concentrano sulle dinamiche interne alla rosa e sugli aspetti tattici che potrebbero migliorare.

Stefano Borghi ha analizzato la sconfitta del Milan contro il Napoli nell'ultimo appuntamento con 'super-commento', format in onda sul suo canale YouTube. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla prima parte di stagione:"Allegri, dopo l’arrivo di Rabiot che è arrivato in condizioni particolari, è stato bravissimo a trovare un assetto per far rendere il Milan al di là dei propri valori e per cancellare quella che era stata, per me, una confusione nella costruzione della squadra. Il Milan si è preso una posizione molto elevata in questo campionato per i propri meriti assoluti". Sul problema del Milan: "Il problema del Milan è che durante la stagione non si è andati a cercare di evolversi, di fare cose diverse. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Borghi dopo la sconfitta contro il Napoli: “Vi dico qual è il problema del Milan”

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