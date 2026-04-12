Esonero Allegri bufera in casa Milan | cosa succede dopo l’Udinese

Dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese, il Milan ha deciso di esonerare l’allenatore. La decisione è arrivata in seguito ai risultati recenti e alle prestazioni della squadra. La notizia ha suscitato molte reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il club si prepara a definire i prossimi passi. La squadra è chiamata ora a riorganizzarsi per affrontare le prossime partite.

Risveglio amaro in casa Milan dopo il pesantissimo ko interno contro l’Udinese: ecco cosa sta succedendo. Momento delicatissimo per il Milan che contro l’Udinese rimedia la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di una settimana fa contro il Napoli. I rossoneri, dunque, falliscono l’occasione di sorpassare nuovamente gli azzurri al secondo posto e adesso dovranno iniziare a guardarsi indietro in vista della volata Champions League. Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it Su X è esplosa nuovamente la rabbia dei tifosi del Diavolo, che criticano duramente alcune scelte di Allegri e invocano l’ esonero del tecnico toscano: AllegriOut, simply ass that.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Esonero Allegri, bufera in casa Milan: cosa succede dopo l’Udinese Esonero Allegri, aria pesantissima in casa Milan: cosa succedeOre concitatissime nel capoluogo meneghino dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli: le ultime su Max Allegri. Esonero Allegri, pazienza al limite in casa Milan: cosa sta succedendoGrandissima delusione in casa Milan dopo il ko sul campo della Lazio: ecco cosa sta succedendo in queste ore a Milanello.