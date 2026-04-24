Il difensore inglese si integra bene con il sistema di gioco adottato dall'allenatore della Juventus. La sua presenza potrebbe portare modifiche alla formazione e alla disposizione tattica della squadra. Attualmente, si stanno valutando diverse combinazioni per adattarlo al meglio al reparto difensivo e alle strategie dell’allenatore. Le possibili variazioni riguardano soprattutto il modulo di gioco e i ruoli dei compagni di reparto.

di Francesco Spagnolo Stones Juventus, il difensore inglese si sposa alla perfezione con il modo di giocare di Spalletti. Andiamo a scoprire le qualità del calciatore. Il mercato internazionale sta per entrare in una fase elettrizzante e una delle indiscrezioni più clamorose riguarda il futuro della difesa bianconera. La dirigenza torinese, sempre alla ricerca di profili capaci di innalzare il livello tecnico della rosa, sta monitorando con estrema attenzione la situazione di uno dei fedelissimi di Pep Guardiola. L’ipotesi Stones non è più solo una suggestione estiva, ma un obiettivo concreto per regalare a Spalletti un calciatore totale, capace di stravolgere gli equilibri tattici della Serie A.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Stones Juventus, come cambierebbero i bianconeri con il difensore inglese: le possibili novità di formazione, analisi tattica!

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