La Gazzetta dello Sport riporta che il presidente del Napoli ha scelto Allegri come nuovo allenatore. Secondo il quotidiano, la decisione sarebbe stata presa e Allegri sarebbe l’uomo indicato per guidare il progetto del club. La notizia si basa su fonti vicine alla società e non ci sono conferme ufficiali. La trattativa tra le parti sembrerebbe in stato avanzato, ma ancora senza annunci ufficiali.

La Gazzetta lancia Massimiliano Allegri al Napoli. Scrive la Gazza, con Vincenzo D’Angelo, che “è lui l’uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per il nuovo progetto Napoli”. Per la Gazzetta “il crollo del Milan in questo finale di stagione non ha fatto cambiare idea al patron azzurro, che da stamattina è al lavoro per programmare il futuro degli azzurri”. Telefonata tra Allegri e De Laurentiis. In città circolano rumors su una possibile telefonata stamattina tra il presidente e il tecnico. Il primo contatto che potrebbe essere il preludio di un’accelerazione che potrebbe esserci in settimana e potrebbe portare Acciughina sulla panchina del Napoli al posto di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Allegri-Napoli, avanti tutta. La Gazzetta avvicina Max a Napoli

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