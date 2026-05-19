Gazzetta dello Sport | Conte-Napoli verso la separazione | Sarri e Allegri in pole per il futuro

Da napolipiu.com 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte a Pisa, si rafforza l’ipotesi che il tecnico salentino possa lasciare il Napoli al termine di questa stagione. La notizia circola da diverse settimane e le sue parole sembrano confermare questa volontà. Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci su possibili alternative per il club partenopeo, con nomi come Sarri e Allegri che vengono indicati come i principali candidati per il futuro. La situazione resta ancora da definire ufficialmente.

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"> NAPOLI — Le parole di Antonio Conte dopo Pisa continuano ad alimentare una sensazione ormai sempre più forte: il tecnico salentino sembra destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il messaggio lanciato dall’allenatore appare troppo chiaro per essere interpretato diversamente. Secondo la Gazzetta dello Sport, il confronto decisivo tra Conte e Aurelio De Laurentiis sarebbe avvenuto già a metà aprile, dopo le dichiarazioni dell’allenatore sulla Nazionale italiana. «Se fossi il presidente federale prenderei in considerazione Conte», aveva detto il tecnico, aprendo inevitabilmente riflessioni e tensioni interne. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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