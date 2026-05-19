Gazzetta dello Sport | Conte-Napoli verso la separazione | Sarri e Allegri in pole per il futuro

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte a Pisa, si rafforza l’ipotesi che il tecnico salentino possa lasciare il Napoli al termine di questa stagione. La notizia circola da diverse settimane e le sue parole sembrano confermare questa volontà. Nel frattempo, si fanno sempre più insistenti le voci su possibili alternative per il club partenopeo, con nomi come Sarri e Allegri che vengono indicati come i principali candidati per il futuro. La situazione resta ancora da definire ufficialmente.

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