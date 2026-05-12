Milan rivoluzione Allegri | 4 big nel mirino e la clamorosa scelta su Rafael Leão

Il Milan di Massimiliano Allegri sta definendo la rosa per la nuova stagione, puntando a rafforzarsi con almeno quattro grandi acquisti. Tra i nomi sul taccuino ci sono il centrocampista tedesco e l’attaccante polacco, entrambi pronti a integrarsi nel progetto rossonero. La società sta lavorando anche sulla strategia di mercato e ha preso una decisione importante riguardo Rafael Leão.

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