Milan rivoluzione Allegri | 4 big nel mirino e la clamorosa scelta su Rafael Leão
Il Milan di Massimiliano Allegri sta definendo la rosa per la nuova stagione, puntando a rafforzarsi con almeno quattro grandi acquisti. Tra i nomi sul taccuino ci sono il centrocampista tedesco e l’attaccante polacco, entrambi pronti a integrarsi nel progetto rossonero. La società sta lavorando anche sulla strategia di mercato e ha preso una decisione importante riguardo Rafael Leão.
Il prossimo 29 giugno aprirà, ufficialmente, i battenti il calciomercato estivo ma il Milan è già operativo da tempo su più di qualche profilo, come per esempio Crysencio Summerville. C'è la necessità, infatti, di ampliare la rosa dal punto di vista numerico per affrontare la doppia competizione - Serie A e (si spera) Champions League - ma anche di innalzarne il livello tecnico con acquisti 'ad hoc', come da precisa richiesta dell'allenatore Massimiliano Allegri. Vediamo insieme, dunque, come intende muoversi il Diavolo in estate. Allegri ha avuto vari summit di calciomercato, nelle ultime settimane, con l'amministratore delegato Giorgio Furlani e con il direttore tecnico Igli Tare: obiettivo, definire le strategie di rafforzamento della rosa del Milan per la stagione 2026-2027.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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