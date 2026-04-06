Allegri tira fuori in Milan dalla corsa Scudetto | Credo che ormai abbiamo dato

Dopo la sconfitta in casa del Napoli, l'allenatore del Milan ha dichiarato che la squadra si ritira dalla lotta per lo scudetto, sottolineando che l’Inter ha ormai un vantaggio di nove punti e il Napoli si trova davanti in classifica. Le sue parole sono arrivate nel corso delle dichiarazioni post partita, in cui ha analizzato la situazione del campionato e il rendimento della squadra.

Allegri ha parlato dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli e ha tirato fuori il Diavolo dalla corsa Scudetto: "Credo che ormai abbiamo dato, l'Inter ha 9 punti di vantaggio e c'è il Napoli davanti. Pensiamo una partita alla volta". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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#Allegri : La nostra speranza è riaprire la corsa scudetto nel derby #Milan #Shorts

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