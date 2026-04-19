Allegri | Non c’è stata telefonata dalla Nazionale il mio futuro è al Milan

Dopo la vittoria del Milan sul Verona, che ha portato la squadra al secondo posto in classifica, l’allenatore ha chiarito che non ha ricevuto chiamate dalla nazionale e che al momento il suo obiettivo è continuare con il club. Allegri ha parlato ai giornalisti, confermando che non ci sono novità riguardo al suo futuro e che rimarrà sulla panchina del Milan. La gara si è conclusa con un risultato di 1-0.