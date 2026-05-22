Napoli Sarri in pole per la panchina ma l’Atalanta insidia il ritorno del Comandante

Il Napoli sta cercando di chiudere rapidamente l’accordo per riportare Maurizio Sarri sulla sua panchina, con i dirigenti azzurri che lavorano intensamente per definire i dettagli. Tuttavia, nelle ultime ore, anche l’Atalanta ha mostrato interesse per il ritorno dell’ex allenatore, creando una nuova opzione nel panorama delle trattative. La situazione si sta evolvendo con diversi colloqui in corso tra le parti coinvolte, mentre l’obiettivo principale rimane quello di chiudere la questione nel minor tempo possibile.

Il Napoli accelera per riportare sulla panchina azzurra Maurizio Sarri, ma nelle ultime ore l’inserimento dell’ Atalanta ha complicato i piani di Aurelio De Laurentiis e il suo staff. Dopo l’addio imminente di Antonio Conte, il club azzurro aveva individuato nel tecnico toscano il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo. Tuttavia il pressing dell’Atalanta sta rallentando la trattativa. La decisione definitiva potrebbe arrivare in testa alla settimana prossima, quando Sarri scioglierà le riserve anche sulla separazione con la Lazio. Sarri, l’uomo che rievoca recenti ricordi. Il nome di Sarri continua ad essere il nome più accreditato per raccogliere la pesante eredità lasciata da Conte. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Napoli, corsa alla panchina Sarri in pole, idea Allegri viva

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