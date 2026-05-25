Allegri il disastro al Milan e la beffarda pubblicità con il colpo sul muso
Massimiliano Allegri ha guidato il Milan in una stagione fallimentare, culminata con una sconfitta. Poco dopo, è stato coinvolto in una campagna pubblicitaria in cui compare con un colpo sul muso, creando un effetto ironico. I suoi detrattori sostengono che sia più abile a gestire i media che la squadra, ma le sue apparizioni pubbliche continuano a ricevere attenzione.
Secondo i suoi detrattori più incalliti è più bravo ad allenare i giornalisti che i giocatori. Nel senso che Massimiliano Allegri, reduce da un cocente fallimento alla guida del Milan, è forse il tecnico della Serie A che più gode di buona stampa. Difficilmente finisce sul banco degli imputati, spesso viene assolto anche di fronte a risultati modesti. Che farebbero rotolare la testa di qualsiasi altro collega meno protetto. Insomma, una narrazione benevola, alimentata in particolar modo da una nutrita e agguerrita schiera di opinionisti che popolano le tivù e i salotti in cui si litiga sul pallone, difendendo la posizione del 58enne livornese con un trasporto che tradisce amichettismo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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