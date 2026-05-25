Un gruppo di sub è rimasto coinvolto in incidenti nelle Maldive, dove alcuni portavano rebreather, ma senza aver ricevuto l’addestramento adeguato. La guida olandese ha affermato che nella maggior parte dei casi gli incidenti sono causati da errori umani. Durante le immersioni profonde, i sub hanno utilizzato dispositivi che prolungano i tempi di permanenza sott’acqua, ma la mancanza di formazione specifica ha contribuito ai problemi.

Roma, 25 maggio 2026 – È l’uomo dell’aria quando ci si immerge a profondità comunemente inaccessibili alle Maldive, capace con il suo lavoro di moltiplicare i tempi di permanenza dei sub sott’acqua e in grotta. Particolare che può salvare vite in casi come quello dei 5 sub italiani morti nella grotta degli squali dopo essere finiti nella terza camera e aver esaurito la riserva di aria, come emergerebbe dai primi riscontri. Marc Kouwenberg, olandese di 56 anni, di cui la metà passati alle Maldive, dove lavora come istruttore Technical Diving International (TDI), guida e addestratore di subacquei tecnici e istruttori, si è occupato dei rebreather dei sub finlandesi che hanno recuperato i corpi dei 4 italiani rimasti nella grotta degli squali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Alle Maldive avevano i rebreather, ma non erano addestrati a usarli”. La guida olandese: dietro gli incidenti spesso c’è l’errore umano

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