Una sub-speleologa che ha partecipato al recupero dei corpi nelle Maldive ha affermato che, al momento, è difficile determinare le cause dell’accaduto. Ha aggiunto che, in situazioni come questa, spesso l’errore umano gioca un ruolo determinante. La donna ha partecipato alle operazioni di recupero, ma non ha fornito dettagli specifici sugli eventi che hanno portato alla tragedia. Le indagini sono ancora in corso e non sono state rese note conclusioni ufficiali.

“Cosa è successo? Presto per dirlo, ma in questi casi spesso conta l’errore umano “. A dirlo al Messaggero è Jenni Westerlund, una degli speleosub finlandesi che nei giorni scorsi ha partecipato alla missione di recupero dei corpi dei cinque italiani morti il 14 maggio durante un’immersione alle Maldive. Il 21 maggio i tre membri del team sono scesi per l’ultima volta nelle grotte di Alimathà per ripulire da ogni passaggio umano l’ambiente e raccogliere altre informazioni utili per aggiornare le mappe. Quando sono arrivati nell’atollo di Vaavu, il primo giorno, Westerlund e i collegh i Sami Paakkarinen e Patrik Grönqvist, hanno individuato i quattro corpi dei sub italiani ancora dispersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maldive, parla la sub-speleologa che ha recuperato i corpi: “Difficile dire cosa è successo, spesso conta l’errore umano”

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