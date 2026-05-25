Allarme rientrato per il PSG | Dembelé ci sarà per la finale di Champions

Notizia in breve

Il giocatore francese ha confermato di non aver subito lesioni al polpaccio dopo il fastidio durante la partita contro il Paris FC. Rassicura i tifosi sulla sua presenza nella finale di Champions League contro l’Arsenal, assicurando che sarà disponibile per la gara. Non sono stati segnalati altri problemi fisici. La squadra può contare sulla sua partecipazione alla partita decisiva del torneo.