Allarme rientrato per il PSG | Dembelé ci sarà per la finale di Champions
Il giocatore francese ha confermato di non aver subito lesioni al polpaccio dopo il fastidio durante la partita contro il Paris FC. Rassicura i tifosi sulla sua presenza nella finale di Champions League contro l’Arsenal, assicurando che sarà disponibile per la gara. Non sono stati segnalati altri problemi fisici. La squadra può contare sulla sua partecipazione alla partita decisiva del torneo.
L’attaccante francese rassicura i tifosi dopo il fastidio al polpaccio accusato contro il Paris FC: nessuna lesione, contro l’Arsenal scenderà regolarmente in campo. Il Paris Saint-Germain può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Ousmane Dembelé sarà a disposizione per l’attesissima finale di Champions League in programma sabato contro l’ Arsenal, la formazione che si è da poco laureata campione d’Inghilterra. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo I timori degli ultimi giorni, nati dopo il problema fisico accusato nel derby di campionato contro il Paris FC, sono stati spazzati via direttamente dalle parole del giocatore. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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