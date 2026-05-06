Champions League Bayern Monaco-PSG 1-1 | francesi in finale Kane risponde a Dembelé

Nella semifinale di Champions League, il match tra Bayern Monaco e PSG si è concluso con un punteggio di 1-1. Ousmane Dembelé ha segnato il gol che ha portato il PSG in finale, la seconda consecutiva per la squadra francese. La partita si è disputata prima di conoscere l’avversaria dei parigini, che si affronteranno con l’Arsenal il 30 maggio. Il gol di Kane ha risposto a quello di Dembelé nel corso dell’incontro.

Ousmane Dembelé ha regalato la finale di Champions League al PSG, la seconda consecutiva con i francesi che se la vedranno con l’Arsenal nella sfida del 30 maggio. Il PSG batte il Bayern ed è in finale (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo il pirotecnico 5-4 dell’andata gli uomini di Luis Enrique si sono assicurati il passaggio del turno con la rete del Pallone d’oro in carica che ha garantito l’accesso alla seconda finale nell’arco di un anno. Possibilità di doppietta per i francesi che se la vedranno contro l’Arsenal, primo in classifica in Premier League che sogna la fantastica accoppiata per tornare a vincere qualcosa di importante dopo tanti anni di digiuno.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Champions League, Bayern Monaco-PSG 1-1: francesi in finale, Kane risponde a Dembelé Notizie correlate Kane sicuro: il Bayern raggiungerà la finale di Champions League nonostante la sconfitta con il PSG.Kane sicuro: il Bayern raggiungerà la finale di Champions League nonostante la sconfitta con il PSG. Leggi anche: Bayern Monaco schiaccia l’Atalanta 4-1: Kane decisivo per l’eliminazione dalla Champions League. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le partite di oggi: Bayern Monaco-Psg, la semifinale di ritorno che vale Budapest; Paris - Bayern 5-4: statistiche di una semifinale da record; Psg Bayern Monaco 5-4: gol e highlights Champions; Champions League: Marco Di Bello designato come VAR per la partita Bayern Monaco-PSG. Seedorf sicuro: Champions League? Se PSG e Bayern Monaco giocano così, la vince l'ArsenalLe parole dell'ex centrocampista prima della semifinale di ritorno. calciomercato.com LIVE Bayern Monaco-Paris Saint-Germain 0-1 Champions 2025/2026: Nuno Mendes Tenta Il ColpoChampions 2025/2026, Semifinale. Le ultime notizie sulla partita Bayern Monaco-Paris Saint-Germain: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it Il PSG è la 2ª finalista di Champions League I campioni in carica vogliono ripetersi e alzare di nuovo la Coppa. Complimenti al Bayern, complimenti a tutti per lo spettacolo di questi 180 minuti da cardiopalma - facebook.com facebook #BayernPsg, diretta #ChampionsLeague: risultato in tempo reale, in finale contro l' #Arsenal x.com