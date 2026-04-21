Recenti studi evidenziano la presenza di microplastiche all’interno delle abitazioni, con possibili conseguenze sulla salute umana. Le microplastiche sono state trovate nel sangue e nel cervello di alcune persone, sollevando preoccupazioni tra gli esperti. Tra i fattori di rischio ci sono cinque oggetti di uso quotidiano che, secondo le analisi, potrebbero danneggiare il struttura del DNA. La presenza di queste particelle nelle case rappresenta un nuovo fronte di indagine scientifica e sanitaria.

Le nostre case sono disseminate di microplastiche potenzialmente dannose per il Dna e associate allo sviluppo di tumori. Alcune fonti sono evidenti, come gli utensili di plastica, altre molto meno. A richiamare l’attenzione è Paul Saladino, influencer del mondo “wellness” ed ex psichiatra, che in un video recente individua cinque fonti quotidiane di esposizione alle microplastiche spesso sottovalutate: bicchieri di carta per bevande calde. bustine da tè con rivestimento plastico. lattine per alimenti e bevande. taglieri di plastica. biberon. Anche gli spazzolini da denti risultano una fonte rilevante di esposizione. La ricerca scientifica su questi contaminanti è ancora relativamente giovane, ma le evidenze si stanno rapidamente accumulando: microplastiche sono state rinvenute nel sangue, nei tessuti e persino nel cervello umano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Microplastiche in casa, l’allarme degli esperti: “Sono nel sangue e nel cervello”. I 5 oggetti quotidiani che possono danneggiare il Dna

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