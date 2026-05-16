L'epidemia di Ebola nella provincia dell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo, ha causato finora 80 decessi. Di recente, il virus si è diffuso oltre i confini nazionali coinvolgendo anche l'Uganda. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione, mentre si registrano nuovi casi e decessi legati alla malattia. La diffusione del virus ha portato a misure di controllo in diverse aree colpite, con un incremento delle attività di sorveglianza.

Salgono a 80 le persone sono morte a causa della nuova epidemia di Ebola scoppiata nella provincia dell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Un distretto minerario che confina con Uganda e Sud Sudan e dove i continui spostamenti di lavoratori tra i paesi potrebbe allargare ancor di più il contagio. Gli operatori sanitari stanno lavorando senza sosta per intensificare i controlli e il tracciamento dei contatti al fine di contenere la malattia. L'Associated Press ha intervistato alcuni residenti che hanno raccontato le loro paure e le continue sepolture dei defunti. "Ogni giorno muoiono persone e questa situazione va avanti da una settimana", ha affermato Jean Marc Asimwe, un residente di Bunia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Congo, salgono a 80 i morti per Ebola. L'epidemia ora si allarga all'Uganda

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