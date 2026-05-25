Allarme a Foggia lancio di pietre all' uscita del supermercato | è il secondo caso in pochi giorni
A Foggia, un supermercato in corso del Mezzogiorno è stato preso di mira ancora una volta da lanci di pietre. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, quando alcuni clienti stavano uscendo dal negozio. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni ai veicoli parcheggiati sono stati riscontrati. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla sequenza di eventi e sui responsabili.
Ancora episodi di lanci di pietre contro gli avventori di un supermercato in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Si tratta del secondo caso registrato in pochi giorni. Dopo la prima segnalazione - relativa al pomeriggio del 19 maggio, quando una ragazza di 18 anni è stata insultata e colpita alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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