Allarme a Foggia lancio di pietre all' uscita del supermercato | è il secondo caso in pochi giorni

Da foggiatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Foggia, un supermercato in corso del Mezzogiorno è stato preso di mira ancora una volta da lanci di pietre. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni, quando alcuni clienti stavano uscendo dal negozio. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni ai veicoli parcheggiati sono stati riscontrati. Le forze dell’ordine stanno indagando sulla sequenza di eventi e sui responsabili.

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Ancora episodi di lanci di pietre contro gli avventori di un supermercato in corso del Mezzogiorno, a Foggia. Si tratta del secondo caso registrato in pochi giorni. Dopo la prima segnalazione - relativa al pomeriggio del 19 maggio, quando una ragazza di 18 anni è stata insultata e colpita alla. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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