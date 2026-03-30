Ancora allarme bomba al centro Poste di Catania | è il secondo in pochi giorni

Nella notte si è verificato un nuovo episodio di allarme bomba al centro Poste situato nella zona industriale di Catania, dopo un precedente episodio avvenuto pochi giorni prima. La presenza di un pacco sospetto ha portato all’attivazione della procedura di sicurezza e all’intervento delle forze dell’ordine. La zona è stata evacuata e le operazioni sono ancora in corso per chiarire la natura del pacco.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scatta la procedura di sicurezza nella notte. Nuovo episodio di tensione al centro di smistamento delle Poste nella zona industriale di Catania, dove nella notte è scattato un allarme bomba a causa della presenza di un pacco sospetto. L’allerta ha portato all’immediata attivazione delle procedure di sicurezza, con la temporanea sospensione delle attività. Il pacco costruito per simulare un ordigno. Gli accertamenti hanno poi chiarito che il plico era stato realizzato appositamente per sembrare pericoloso, inducendo l’intervento degli artificieri della polizia. Il contenuto, infatti, era stato predisposto per far scattare l’allarme e bloccare le operazioni durante i controlli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ancora allarme bomba al centro Poste di Catania: è il secondo in pochi giorni Articoli correlati Nuovo allarme bomba al centro smistamento Poste Italiane di CataniaABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze dell’ordine Ancora tensione al centro di smistamento meccanizzato di Poste Italiane nella zona... Leggi anche: Ancora un allarme bomba nel centro di smistamento postale di Catania Tutti gli aggiornamenti su Ancora allarme bomba al centro Poste di... Temi più discussi: Ancora un allarme bomba nel centro di smistamento postale di Catania; Allarme bomba al centro smistamento postale di Catania: era già successo nei mesi scorsi, indagini in corso; Ancora un allarme bomba nel centro di smistamento postale di Catania; Nuovo allarme bomba al centro smistamento Poste Italiane di Catania. Catania, allarme pacco bomba all’ufficio smistamento delle PosteCATANIA – Nuovo allarme bomba, la notte scorsa, al centro di smistamento delle Poste nella zona industriale di Catania dove la presenza di un pacco sospetto ha fatto scattare la procedura di sicurezza ... livesicilia.it Allarme notturno al centro smistamento poste di Catania: pacco sospetto fa evacuare il personaleArtificieri e vigili del fuoco sul posto per fare le verifiche necessarie, poi l'allarme è rientrato alle 5.30 ... lasicilia.it Allarme pacco bomba all'ufficio smistamento delle Poste a Catania. Due giorni fa altro plico sospetto, anche in quel caso era un falso ordigno #ANSA x.com ALLARME BOMBA AL CMC/CMP DELLE POSTE DI PANTANO ARCI NELLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA. CINQUE PACCHI SOSPETTI, DALLO STESSO INDIRIZZO, FALSO, HANNO FATTO SCATTARE L’ALLARME BOMBA FACENDO ARRIVARE A SI - facebook.com facebook