Un incendio nei boschi di Sant’Antonio Mavignola, nel territorio di Pinzolo, ha interessato circa 10 ettari di terreno. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in pochi giorni nella stessa zona. Le fiamme hanno coinvolto un'area boschiva, ma non sono state segnalate persone ferite o danni a strutture. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Sul posto sono intervenuti diversi corpi dei vigili del fuoco. Le forze dell’ordine e gli operatori del Corpo forestale stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per risalire alle cause del rogo Un altro incendio divampato nei boschi di Sant’Antonio Mavignola, nel territorio comunale di Pinzolo, ha bruciato circa 10 ettari di terreno. È successo nel pomeriggio di lunedì 30 marzo ed è il secondo rogo che scoppia nella stessa area nel giro di pochi giorni: il primo caso si è verificato venerdì 27 marzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Madonna di Campiglio supportati dai colleghi di Bocenago, Carisolo, Dimaro, Giustino e Pinzolo oltre all’elicottero dei permanenti di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Bosco in fiamme, bruciano 10 ettari di terreno: è il secondo caso in pochi giorni

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