Alla scoperta di Martina Franca

Notizia in breve

Sabato 30 maggio alle 17.30 si svolgerà un itinerario a Martina Franca, una città della Valle d’Itria. Il percorso attraverserà zone caratterizzate da architettura barocca e testimonianze di una storia lunga nel tempo. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di conoscere le principali caratteristiche della città. La visita si concentrerà sugli edifici storici e sulle vie centrali di Martina Franca.