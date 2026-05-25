Alla scoperta di Martina Franca

Da baritoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 30 maggio alle 17.30 si svolgerà un itinerario a Martina Franca, una città della Valle d’Itria. Il percorso attraverserà zone caratterizzate da architettura barocca e testimonianze di una storia lunga nel tempo. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di conoscere le principali caratteristiche della città. La visita si concentrerà sugli edifici storici e sulle vie centrali di Martina Franca.

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Sabato 30 maggio – ore 17.30Un itinerario tra eleganza barocca e storia millenaria nel cuore della Valle d’Itria.Attraverseremo i suggestivi vicoli di Martina Franca, ammirando le raffinate decorazioni barocche che rendono unico il suo centro storico. Dalla Porta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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