Martina Franca | concerto di Amedeo Minghi e targa alla carriera Stasera

Stasera a Martina Franca si terrà un concerto di Amedeo Minghi, previsto per le 21, con una cerimonia durante la quale verrà consegnata una targa alla carriera dell’artista. L’evento è stato annunciato dal Comune e si svolgerà nel centro cittadino, attirando pubblico e appassionati di musica. La serata rappresenta un momento di celebrazione per l’artista e il suo percorso musicale.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Venerdì 13 marzo, sipario alle ore 21.00, appuntamento con Amedeo Minghi al Teatro Nuovo di Martina Franca per la tappa del suo nuovo tour teatrale “1950 ed altre storie”. In occasione dell’evento e per sottolineare l’importanza della musica e della cultura come strumenti di condivisione e crescita per la comunità, l’Amministrazione Comunale consegnerà una targa al cantautore per i suoi sessant’anni di carriera: un omaggio all’arte senza tempo dell’artista e un riconoscimento per un percorso musicale fatto di poesia, eleganza e melodia che da decenni arricchisce il patrimonio artistico e culturale del nostro Paese. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

