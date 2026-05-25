Alla scoperta dei patriarchi verdi | si presentano le Sentinelle Immobili

Il 27 maggio alle 20:45, le Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì presenteranno un volume dedicato ai grandi alberi del forlivese, chiamati “Sentinelle Immobili”. Dopo 25 anni, l’organizzazione forlivese fornirà dati aggiornati sulla condizione di questi alberi, definiti i “patriarchi verdi”. L’evento si terrà pubblicamente e includerà una presentazione scientifica sulla salute e lo stato di conservazione di questi grandi esemplari.

Un quarto di secolo dopo, come stanno i grandi giganti verdi del forlivese? A dare una risposta chiara e scientifica a questa domanda è il Raggruppamento delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) di Forlì, che mercoledì 27 maggio, alle 20,45, presenterà al pubblico il volume “Sentinelle immobili–. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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