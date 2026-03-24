Dietro le quinte | alla scoperta del Teatro Verdi

Sabato 4 Aprile 2026. A grande richiesta abbiamo deciso di riproporre l’evento per chi non è riuscito a partecipare. Gli addetti del Teatro Stabile del Veneto ci accompagneranno tra palchi, cunicoli e loggioni, facendoci toccare dal vivo il mondo del “dietro le quinte”. Il Teatro Verdi venne realizzato dall'architetto padovano Giovanni Gloria, su progetto dell'architetto Antonio Cugini di Reggio. Nel 1751 venne inaugurato con un melodramma di Metastasio e fu chiamato "Teatro Nuovo e della Nobiltà". Nel 1847 fu ristrutturato al suo esterno da Antonio Monte su disegno di Giuseppe Jappelli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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