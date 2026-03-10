Le sentinelle verdi di Monza, le Guardie ecologiche volontarie (Gev), hanno emesso circa mille sanzioni in un anno. È il primo periodo dopo la riorganizzazione che le ha inserite nel settore della Polizia locale e della Protezione civile. Il loro ruolo si concentra sulla tutela del parco e sulla lotta contro i rifiuti abbandonati. In questa fase, le Gev hanno intensificato le attività di controllo e vigilanza sul territorio.

È un anno di bilanci importanti per le Guardie ecologiche volontarie del Comune di Monza, il primo dopo la riorganizzazione che le ha integrate nel settore Polizia locale e Protezione civile. Un passaggio che, nei fatti, ha consolidato il ruolo delle Gev come presidio quotidiano del territorio, punto di riferimento nella tutela del verde, del benessere animale e del rispetto dei regolamenti comunali. Il gruppo conta oggi 38 volontari, impegnati ogni giorno in attività che spaziano dal controllo dei rifiuti alla vigilanza nel Parco e nei Giardini della Villa Reale, fino alla prevenzione delle infestanti come zanzara tigre e ambrosia. Una presenza silenziosa ma costante, che affonda le radici nel 2004, anno di istituzione del corpo monzese sulla base della legge regionale 92005. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le sentinelle verdi di Monza. Dal Parco alla lotta contro i rifiuti. Gev, mille sanzioni in un anno

