Alla Oriani I Colonnelli della Repubblica su esercito eversione e democrazia in Italia tra 1945 e 1974

Notizia in breve

Venerdì 29 maggio alle 17.30, nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, si svolgerà la presentazione del libro di Jacopo Lorenzini, intitolato “I colonnelli della Repubblica”. L’evento riguarda il contenuto del volume, che analizza il ruolo dell’esercito, l’eversione e la democrazia in Italia tra il 1945 e il 1974. La presentazione sarà aperta al pubblico.