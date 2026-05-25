Alla Oriani I Colonnelli della Repubblica su esercito eversione e democrazia in Italia tra 1945 e 1974
Venerdì 29 maggio alle 17.30, nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, si svolgerà la presentazione del libro di Jacopo Lorenzini, intitolato “I colonnelli della Repubblica”. L’evento riguarda il contenuto del volume, che analizza il ruolo dell’esercito, l’eversione e la democrazia in Italia tra il 1945 e il 1974. La presentazione sarà aperta al pubblico.
Si terrà venerdì 29 maggio, ore 17.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, la presentazione del volume di Jacopo Lorenzini, I colonnelli delle Repubblica. Esercito, eversione e democrazia in Italia 1945-1974 (Laterza 2025). Sulla base di una. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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