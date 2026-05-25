Alla biblioteca Pellegrino Artusi Paolo Cortesi presenta ' Crudelissima virago'

Mercoledì 27 maggio, alle 18,30, la Biblioteca Comunale “Pellegrino Artusi” di Forlimpopoli ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna “Pagine a km0 – autori e libri della Romagna”. Protagonista dell’incontro sarà lo scrittore e saggista Paolo Cortesi, che presenterà il suo ultimo libro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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