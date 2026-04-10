Caterina Sforza rivive al Mambrini con il Crudelissima Virago di Paolo Cortesi

Domenica 12 aprile alle 16, al Museo Civico Mambrini di Pianetto di Galeata, si terrà la presentazione del libro “Crudelissima Virago” di Paolo Cortesi. L’evento si svolgerà nello spazio dedicato alle esposizioni del museo, con l’autore presente per illustrare il suo lavoro. La presentazione si concentra sulla figura di Caterina Sforza, rivisitata attraverso le pagine dell’autore.

Domenica 12 aprile, alle 16, al Museo Civico Mambrini di Pianetto di Galeata, Paolo Cortesi presenterà il suo volume dal titolo “Crudelissima Virago. La vera storia di Caterina Sforza” (Foschi Editore, 2025). Nel corso dell’incontro l’autore accompagnerà il pubblico alla scoperta della figura di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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