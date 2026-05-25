Alimenti Le Stagioni d' Italia premiata al ventennale del Forum Nutrimi

Le Stagioni d'Italia, marchio di BF Agro-Industriale, ha ricevuto il premio come miglior prodotto benessere 2026 durante il Forum di Nutrizione Pratica, Nutrimi. La premiazione si è svolta in occasione del ventennale dell'evento e il prodotto è stato presentato anche a TuttoFood.

Roma, 25 mag. (AdnkronosLabitalia) - Le Stagioni d'Italia – brand di BF Agro-Industriale srl – ha ricevuto il premio Miglior prodotto benessere 2026 in occasione del Forum di Nutrizione Pratica – Nutrimi e presentato nuovamente a TuttoFood. Il riconoscimento è stato assegnato alla pasta 100% grano duro Senatore varietà Cappelli per 'la capacità di coniugare qualità nutrizionale e valorizzazione della filiera agroalimentare italiana'. Il peso specifico del riconoscimento è amplificato dalla cornice in cui è stato conferito. L'edizione 2026 ha celebrato i venti anni di Nutrimi, il congresso che si è progressivamente affermato come punto di riferimento della comunità medico-scientifica italiana sui temi della nutrizione applicata alla pratica clinica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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