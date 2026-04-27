Nelle ultime ore, un'operazione dei NAS nella provincia di Latina ha coinvolto numerosi esercizi commerciali, mezzi di trasporto e punti vendita. Durante i controlli, sono stati sequestrati più di 1.000 chilogrammi di alimenti privi di conformità alle norme sanitarie. L’attività si inserisce in un monitoraggio più ampio volto a verificare la sicurezza degli alimenti distribuiti sul territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un monitoraggio esteso tra attività commerciali, mezzi di trasporto e punti vendita del territorio pontino ha portato al recupero di oltre una tonnellata di prodotti alimentari non conformi. È il risultato delle verifiche eseguite dai Carabinieri del NAS di Latina, impegnati negli ultimi giorni in una serie di controlli tra Latina e Terracina per accertare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della corretta conservazione degli alimenti. Il bilancio complessivo registra anche sanzioni amministrative per 4.500 euro. Latina, sequestrate 350 uova senza documentazione. Uno degli interventi è stato eseguito nel capoluogo pontino, all’interno di un esercizio ortofrutticolo, dove i militari hanno rinvenuto circa 350 uova prive di tracciabilità.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Blitz del NAS nel Pontino: maxi controlli su alimenti e igiene, sequestrata una tonnellata di alimenti

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