Alì Terme sceglie il cambiamento | Alessandro Triolo è il nuovo sindaco

Da messinatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alì Terme ha eletto il nuovo sindaco, Alessandro Triolo, dopo una campagna elettorale intensa. Triolo ha ottenuto la maggioranza dei voti e ha preso ufficialmente il posto del predecessore. La cerimonia di insediamento si è svolta oggi, con la presenza di rappresentanti locali. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a eventuali alleanze politiche o priorità programmatiche. La cittadinanza attende sviluppi futuri sulla gestione amministrativa del comune.

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Nuovo corso politico ad Alì Terme dove Alessandro Triolo conquista la fascia tricolore e diventa il nuovo sindaco del comune jonico al termine di una sfida elettorale particolarmente sentita. L’esito delle urne segna la fine dell’esperienza amministrativa di Nino Micalizzi, espressione vicina a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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