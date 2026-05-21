Una donna proveniente dalla Sicilia è deceduta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un uomo ubriaco, a Milano. La vittima, ex dirigente della biblioteca comunale di Joppolo Giancaxio, si trovava in Lombardia per assistere la sorella malata. L’incidente ha coinvolto anche un’altra sorella minore della donna, rimasta ferita in modo grave. L’autista coinvolto si è sottoposto a controlli che hanno confermato l’uso di alcol prima dell’incidente.

L’ex dirigente della biblioteca comunale di Joppolo Giancaxio aveva raggiunto la Lombardia per stare accanto alla sorella: investita insieme alla sorella minore. Era partita dalla Sicilia per aiutare una sorella che aveva bisogno di assistenza. Un viaggio fatto per stare vicino alla famiglia e che si è trasformato in tragedia. La vittima è Alfonsa Curiale, 75 anni, originaria di Joppolo Giancaxio, morta dopo essere stata investita nella notte a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali insieme alla sorella di 71 anni, rimasta ferita. Le due donne erano arrivate nel capoluogo lombardo proprio per assistere una terza sorella, residente in Lombardia e con problemi di salute. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Dalla Sicilia a Milano per assistere la sorella malata: Alfonsa Curiale muore investita sulle strisce da ubriaco, grave l’altra germana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e scappa: una è morta, l’altra è grave

Milano, sorelle investite sulle strisce pedonali: una muore e l'altra è graveL'auto arriva a forte velocità e travolge le due donne all'incrocio con via Deruta, nella serata di mercoledì 20 maggio.

La bellissima che dalla Sicilia va a Milano per il Radioitalialive per poi finire il tour a Roma. La nostra wonder woman. x.com

Treno da Milano a Interlaken reddit